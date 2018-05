Sagen bliver efterforsket her på politigården i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Ingen er blevet afhørt i sag om stadion-lækage

Helsingør - 24. maj 2018 kl. 03:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men der en aktuel efterforskning i gang, lyder det fra Nordsjællands Politi. Som det ikke er ualmindeligt ved særligt politiefterforskninger på et tidligt stade, så er politiet sparsomme med oplysningerne. Men politikommissær Keld Olesen, Nordsjællands Politi, bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at der er en såkaldt »aktuel efterforskning« i gang på baggrund af den politianmeldelse om, som blev indgivet af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær og kommunaldirektør Stine Johansen 22. februar efter Frederiksborg Amts Avis afsløring af, at det laveste bud på byggeriet af et nyt stadion var mere 22 millioner kroner dyrere end de 57,6 millioner kroner, som var afsat.

Påstanden i politianmeldelsen er, at der i forbindelse med at sagens fakta er kommet til Frederiksborg Amts Avis' kendskab er sket en overtrædelse af såvel Straffelovens paragraf 152 stk. 1 og Forvaltningslovens paragraf 27.

Meget peger dog på, at politiets efterforskning stadig er i en indledende fase. Direkte adspurgt oplyser Keld Olesen, at ingen politikere, kommunalt ansatte eller andre er blevet afhørt eller sigtet i sagen.

- Vi går indtil videre sagen og materialet igennem, og så vil vi tage stilling til, hvorvidt der skal indhentes yderligere materiale, siger Keld Olesen.

I forbindelse med politianmeldelsen blev der fra kommunens side afleveret en liste over hvem der har haft adgang til det lukkede dagsordenspunkt. Det drejer sig om byrådsmedlemmer, en række ledende embedsmænd, sekretærer og ansatte i kommunens kommunikationsafdeling. Det elektroniske dagsordensystem giver en teknisk mulighed for at se, hvilke personer, som har åbnet sagen.

Der skulle på nuværende tidspunkt ikke være udpeget en anklager i sagen.

Bødestraf

Strafferammen for at videregive fortrolige oplysninger i forhold til straffeloven er på op til seks måneders fængsel. Imidlertid er retspraksis på området, at alvorlige sager på området straffes med bøder.

Det senest kendte eksempel er Dansk Folkepartis medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaitzky, som fik en bøde på 10.000 kroner for at have lækket personfølsomme oplysninger om den afdøde terrorist Omar el-Hussein fra Krudttønden. Denne sag adskiller sig dog fra sagen en eventuel lækage i stadionsagen, da der er tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger.

