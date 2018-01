Infomøde om Netto på hjørnegrund

Forrige år brændte Børnehuset Vestergården på hjørnet af Blichersvej og Kronborg Ladegårdsvej efter at børnehuset havde stået tomt siden 2013. Nu er grunden ryddet og Helsingør Kommune er begyndt at udarbejde en lokalplan for hjørnegrunden. Derfor er der på mandag den 22. januar klokken 20 indkaldt til informationsmøde, hvor borgere i området kan høre om de planer, der er for grunden. Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik, og på informationsmødet vil der både blive redegjort for projektet for området og den forventede planproces. Informationsmødet holdes på Kingosvej 54 b.