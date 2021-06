Jacob Runge Olsen opfordrer folk til at få mærket deres værktøj. Foto: Arkiv

Industriforeningsformand: - Indbrud i varebiler er en katastrofe

Tyvene kan slå til igen og igen, for bilerne må indeholde det nødvendige værktøj.

Helsingør - 25. juni 2021 kl. 15:17 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

De mange indbrud i varevogne og stjålent værktøj for mange tusind kroner er selvsagt ikke noget, der får håndværkerne i Helsingørområdet til at juble. Faktisk er det et kæmpe problem, for selvom de fleste er forsikret mod den slags, så er det stadig dyrt for den enkelte, lyder det fra formanden for Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør, Jacob Runge Olsen.

- En ting er, at det er ubehageligt at have indbrud i sin bil, og at det, der bliver stjålet, har en værdi, men så kommer der altså også nogle betydelige omkostninger for driften oveni. Det tager noget tid at få lavet bilen og få fyldt den igen, og i den periode, kan håndværkeren ikke arbejde. Derudover så stiger forsikringsprisen også, forklarer han.

Skruen uden ende Ifølge formanden ligger problemet ikke alene i indbruddet. Nej, faktisk opstår det allerstørste problem, efter tyvene første gang har tømt bilen for værdier. Nu kender de indholdet af den pågældende bil, de ved hvor den holder til, og de ved, at den inden længe vil være fyldt igen - denne gang med spritnyt udstyr.

- Det er et kæmpestort problem, det her. Håndværkerne flytter jo ikke bare flytte rundt efter sådan et tyveri, men omvendt ved tyvene også, at bilen snart må være fyldt igen, hvis ejeren skal fortsætte sit arbejde. Og håndværkeren kan ikke bare lade værktøjet blive på byggepladsen, for her er der også problemer med tyverier. Det er faktisk helt forfærdeligt.

Hjælp fra boligforeninger Hvordan man kan løse problemet, tør Jacob Runge Olsen ikke at gøre sig klog på, men han peger på, at boligforeningerne kan være med til at mindske problemet. I dag er der nemlig mange almene boligforeninger, hvor det kun er tilladt at parkere på afsides pladser ofte uden gadelygter og samtidig langt fra boligen og de andre parkeringspladser.

- Jeg synes, at boligselskaberne skal gøre det muligt for håndværkere at parkere deres bil i nærheden af andre biler. Nu står der typisk flere lige ved siden af hinanden, og ofte langt væk fra andre, siger han.

Derudover opfordrer han håndværkerne til at få mærket deres værktøj, så det er let genkendeligt. Det kan måske også være med til at hjælpe politiet, fortæller han.

