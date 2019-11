Prisen bliver uddelt af formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe(DF). Foto: Kenn Thomsen

Indstil et firma til Beskæftigelsesprisen

Helsingør - 12. november 2019 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune uddeler igen i år en pris til en virksomhed, som har udvist et særligt ansvar inden for beskæftigelse, for eksempel ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, tænke nyt i forhold til at få mennesker i arbejde eller andet, som gavner beskæftigelsen i kommunen.

Hvis du kender en virksomhed, der udviser særligt ansvar - så kan du indstille dem til prisen. Fristen er 14. november, og selve prisen bliver uddelt af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget forud for et byrådsmøde i 2020.

- Vi uddeler prisen for at sætte fokus de mange virksomheder i kommunen, der gør en kæmpe forskel for mennesker, der gerne vil arbejde - men har behov for lidt ekstra overskud eller redskaber. Vi ved af erfaring, at et forløb på en virksomhed er et af de mest effektive redskaber til at få ledige i arbejde eller videre på uddannelse, siger Marlene Harpsøe(DF), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i en pressemeddelelse fra kommunen.

I vurderingen indgår, om virksomheden opfylder et eller flere af disse kriterier:

Prisen består af et diplom, et kunstværk af en lokal kunstner, samt et beløb til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden.

I 2018 var det Silvan Helsingør, der rendte med prisen med begrundelsen: "Silvan samarbejder med jobcenteret om at løfte borgere, spotte potentialet hos hver borger uanset skånehensyn, og ansætter borgere i løntilskud og senere i ordinære stillinger".

Hvis du kender en virksomhed - eller selv arbejder i en virksomhed, som du mener udviser et særligt ansvar, så send din indstilling med begrundelse til Carsten Jensen på cje25@helsingor.dk senest torsdag den 14. november 2019, kl. 12.00. Ring gerne til Carsten Jensen på tlf. 49 28 32 25, hvis der er spørgsmål om prisen.