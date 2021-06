Indsatsleder fik øl i hovedet

Politiets indsatsleder fik hældt øl i hovedet, da politiet omkring midnat natten til tirsdag måtte skille nogle unge mænd ad, efter at de var røget i et slagsmål.

- 6-7 unge var oppe at slås i Stengade i Helsingør. Vi anholder to og sigter dem for overtrædelse af ordensbekendgørelsen. Under anholdelsen vælger en tredje så at hælde øl ud over indsatslederen, så han bliver også anholdt, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelse om slagsmålet klokken 00.05.