Indbrudstyve nye trick - klipper firmabiler op - som var det en dåse tun

Seks gange inde for tre dage har Nordsjællands Politi modtaget anmeldelser om voldsomme indbrud i firmabiler. Så sent som natten til torsdag blev en bil på Brorsonsvej i Helsingør sprættet op. Det skriver TV 2 Lorry.

En af dem , det er gået ud over er Christian Birn, som for få dage siden fik sin varebil sprættet op.

- Jeg opdagede det først, da jeg havde sat mig ind i bilen og var begyndt at køre. Så kunne jeg høre, at der var noget der blafrede, siger Christian Birn, der er maler og bor i Ålsgårde i Helsingør Kommune.

Det, der blafrede, viste sig at være den ene side på hans varebil, hvor metallet var klippet op.

- Det er møgærgerligt. Og det er så irriterende, at folk ikke kan kende forskel på dit og mit, siger Christian Birn til TV 2 Lorry.

Christian Birn bor i boligområdet Ellekildehave i Ålsgårde. I rækkehusbebyggelsen har man valgt, at firmabiler ikke må holde på de almindelige parkeringspladser. I stedet er bilerne henvist til en mere afsidesliggende plads.

Natten mellem 21. og 22. juni holdt Christian Birns firmabil på pladsen sammen med flere andre varevogne. Her fik fire biler et meget uvelkomment besøg af indbrudstyve.

- De har simpelthen klippet metallet op. Der er sket voldsomme skader på bilen, lyder det ærgerligt fra maleren.

- Først har de prøvet med skydedøren, og så bagskærmen, og til sidst har de taget bagdøren.

- Det er virkelig heftigt og det er dyrt at reparere.

I alt blev fire biler klippet op. To biler som tilhører elektrikere og to biler, der fragter malere rundt.

Merve Agören kører i den anden malerbil.

- Det var mine naboer, som stod og kiggede på deres hullede varebiler, der spurgte, om jeg også havde haft indbrud. Det mente jeg ikke. Men da jeg så gik rundt om bilen, opdagede jeg et kæmpe hul.

Heldigvis fik tyvene sig en kedelig overraskelse.

- Min bil var tom. Jeg havde lige sat al mit værktøj af hos en kunde dagen før. Det var virkelig heldigt, fortæller Merve Agören, der vurderer, at hun har værktøj for 20.000-50.000 kroner.

Heller ikke i Christian Birns bil, var der noget at komme efter.

- Nej, jeg havde ikke andet end tomme malerspande og en slibemaskine, men den tog de ikke. Men det koster mig stadig en masse tid og besvær med lånebil og mekanikerbesøg.

Hos Nordsjællands Politi har man også registreret de mange opklippede biler.

- Vi prøver hele tiden at forudse, hvor de slår til næste gang. Men det er ikke et lokalt problem. Det er landsdækkende, siger Henrik Sejer, politikommissær, Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Hos Nordsjællands Politi har man en stærk formodning om, at det er udenlandske indbrudstyve, der i øjeblikket turnerer rundt i området. De har blandt andet slået til i Ålsgårde, Humlebæk og Helsingør.

- De er ikke særlig sofistikerede. De klipper simpelthen bare bilerne op, som var det en dåse tun.

Ifølge Henrik Sejer er det faktisk ikke en metode, der larmer særlig meget, selvom det umiddelbart kunne lyde sådan.

- Det er en forholdsvis lydløs metode. Det er en form for batteridrevet pladeklipper, de bruger, siger han.

Ofte slipper tyvene afsted med værktøj for 70.000-100.000 kroner, og derfor er det også et område, politiet sætter hårdt ind på at efterforske.

Håndværkerne kan dog også gøre noget selv, lyder det.

- Jeg vil rigtig gerne opfordre dem til at parkere tæt på en mur, både på siden og med bagenden, så kan man ikke lige så let komme til at åbne dørene, siger politikommissær Henrik Sejer.

Et råd, som både Christian Birn og Merve Agören lytter til. De går dog også skridtet videre. De vil nemlig ikke længere benytte sig af den fjerne parkeringsplads.

- Fremover holder jeg midt ind i gården, og så må jeg tage den diskussion med formanden. Jeg har også talt med mine andre naboer, og vi blev enige om, at det er den eneste rigtige løsning, afrunder Merve Agören.