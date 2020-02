Indbrudstyve lå på lur. Men de blev genkendt allerede ved havelågen

Tirsdag eftermiddag udviste tre unge mænd en mistænkelig adfærd for nogle villaer ved Freysvej i Ålsgårde. En 27-årig kvinde stod ved sin havelåge og blev opmærksom på mændene. Hun havde nemlig set dem før - ved et tidligere indbrud i en villa i nabolaget. Hun kontaktede derfor politiet, og gav et signalement af de tre mænd samt hvilken retning, de var gået i, hvorefter politiet straks sendte patruljer af sted. Her lykkedes det i første omgang en af politipatruljerne at få fat i den ene af de tre formodede indbrudstyve, mens de to andre stak af. De blev dog senere fundet og anholdt af en anden patrulje. De tre formodede indbrudstyve er henholdsvis 15, 16 og 26 år. Efter afhøring blev de løsladt.