Indbrudsbølge rammer kolonihaveområde

På Løvdalsvej ved Pindemosen var der mellem tirsdag klokken 20.00 og onsdag klokken 10.00 indbrud i et kolonihavehus. Her havde ukendte gerningsmænd tiltvunget sig adgang via et åbent vindue, men havde ikke umiddelbart stjålet noget fra stedet.