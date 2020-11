Foto: Sarah Marie Winther

Indbrudsbølge i løbet af weekenden

Helsingør - 16. november 2020 kl. 14:26 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Siden marts, hvor corona-virussen for alvor gjorde sit indtog i landet, så har antallet af indbrud været et godt stykke under normalen.

Men i løbet af weekenden ser det ud til, at indbrudstyvene er vendt tilbage til mere almindelige tider i Hele kommunen. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Således er der blevet anmeldt et indbrud i et rækkehus på Essingen i Snekkersten, som fandt sted natten til fredag. Her blev et soveværelsesvindue brudt op, og der blev blandt andet stjålet et pas.

Fredag mellem klokken 17.45 og 23.30 var en tyv forbi en villa på Nordre Strandvej i Ålsgårde, hvor tyven fik adgang gennem en havedør. Her blev udbyttet smykker, sølvtøj og en computer.

Om lørdagen klokken 02.30 blev der forsøgt brudt ind i en villa på Jupitervej i Hornbæk. Her vågnede beboeren dog på grund af høje lyde og kunne observere to personer i mørket, som flygtede fra stedet. Siden fandt beboeren ud, at terrassedøren var blevet brudt op. Det er endnu uvist, hvorvidt de to tyve fik noget med sig fra huset.

Mellem tidligt fredag aften og lørdag formiddag var en eller flere tyve på spil på Carl Plougs Vej i Helsingør, hvor der blev brudt ind i to villaer. Begge steder blev et vindue brudt op. Fra det ene hus blev stjålet smykker og udenlandsk valuta. Udbyttet ved indbruddet i det andet hus er endnu ikke opgjort.

I tidsrummet lørdag klokken 16 til søndag klokken 12.30 blev der brudt ind gennem et køkkenvindue til en villa på Lindestien i Helsingør, hvorfra der blev stjålet en computer samt flere ure.

Endelig blev der også brudt ind i en villa på Fr. Leyels Vej i Snekkersten. Indbruddet, som skulle ske gennem et soveværelsesvindue, mislykkedes dog af ikke nærmere angivne årsager .