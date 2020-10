Indbrudsbølge i Hornbæk

Mellem 1. oktober og 3. oktober blev der brudt ind i en villa på Saunte Bygade, hvor der blandt andet blev stålet smykker. Tyven fik ifølge Nordsjællands Politi adgang til stedet ved at opbryde et vindue på 1. sal.

Mellem 2. og 3. oktober er sket indbrud i to villaer på Toftemosevej. Begge steder er tyven kommet ind ved at opbryde et vindue. Udbyttet ved de to indbrud er ikke opgjort.