Indbrudsbølge har ramt Ålsgårde

Flere boliger i Ålsgårde har været udsat for tyveri i løbet af weekenden. Blandt dem er en bolig på Møllehatten, hvor der fredag morgen havde været indbrud i huset, hvor flere smykker var blevet stjålet. Tyvene var kommet ind ved at knuse en rude.

I nogenlunde samme tidsrum, nærmere bestemt natten mellem torsdag og fredag, var der en bolig i Nordskovparken, der var blevet brudt ind i. Her var vindue og døre opbrudt. Tyvekosterne er endnu ikke opgjort.

Mellem den 9. oktober og 16. oktober har der ligeledes været brudt ind i en bolig på Hathjulet, hvor en terrassedør var blevet opbrudt. Her er tyvekosterne ej heller blevet opgjort endnu.

Mellem torsdag den 15. oktober og fredag den 16. oktober var der også tyveri i en bolig på Gangspillet. Her var et vindue brudt op til et børneværelse, hvorefter tyvene var gået ind og stjålet sølvtøj og smykker.