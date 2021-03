Indbrud på skole: Dét stjal de

Onsdag klokken 11.31 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at der i løbet af natten var indbrud på en skole på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør, idet ukendte gerningspersoner knuste et vindue og derefter foretog indstigning på stedet. Her stjal de tre computere samt et pengeskab indeholdende kontanter, gavekort og nøgler. Via overvågning blev gerningstidspunktet efterfølgende fastlagt til klokken 23.30. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.