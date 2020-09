Der indløb klokken 10.07 anmeldelse om, at der mellem tirsdag klokken 16.00 og onsdag klokken 02.45 havde været indbrud på HF & VUC Nordsjælland på Gurrevej. Ukendte gerningsmænd kom ind via et opbrudt vindue på 1. sal ved brug af en medbragt stige. På tidspunktet for døgnrapportens udgivelse foreligger der ikke oplysninger om eventuelle stjålne genstande.