Indbrud i uddannelsesbygninger

Klokken 00.05 torsdag blev det anmeldt, at der netop havde været forsøg på indbrud på en skole på Rasmus Knudsens Vej, idet et vindue på stedet var blevet opbrudt. En patrulje kørte til stedet, hvor gerningsmændene i mellemtiden var forsvundet, formentlig på knallert. Umiddelbart havde de ukendte gerningsmænd dikke foretaget indstigning, idet en alarm på stedet var gået.

Klokken 05.28 indløb der endnu en anmeldelse fra stedet, idet ukendte gerningsmænd ca. klokken 01.00 havde tiltvunget sig adgang til stedet via et knust vindue, som efterfølgende var blevet aflistet. Fra stedet blev der stjålet en computer, og ellers er der på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse endnu ikke overblik over eventuelle yderligere stjålne genstande.