Indbrud i populær café ved multiparken

Klokken 23.18 indløb der anmeldelse om, at der kort forinden havde været indbrud i caféen Villa Fem samt i et kontor på Borgm. P. Christ. Vej, idet ukendte gerningspersoner havde opbrudt to vinduer, formentlig med koben. Patruljer kørte til stedet for at lede efter gerningspersonerne, som dog ikke var mulige at udfinde i området.