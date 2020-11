Indbrud i kolonihavehus

Klokken 17.06 torsdag blev det anmeldt, at der kort forinden imellem klokken 16.00 og 17.00 havde været indbrud i et kolonihavehus på Pindemosevej i Helsingør. Her var der blevet knust en rude, hvorefter indbrudstyven havde entreret kolonihavehuset, men der var dog ikke umiddelbart blevet stjålet noget.