Indbrud i fritidsklub

Gerningsmændene kom ind i fritidsklubben ved at knuse en rude. Efter anmeldelsen forsøgte en politipatrulje at finde indbrudstyvene, men det lykkedes ikke. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over eventuelle stjålne genstande.