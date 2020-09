Ilse Jacobsen ses her i kurbadet i Hornbæk, som hun også står bag, men er ejet gennem et andet selskab end modefirmaet. Foto: Allan Nørregaard

Ilse Jacobsen-koncern er tilbage med million-plus

Selv om foråret har været præget af corona, 10 fyringer i hovedkvarteret og lukningen af lageret i Gilleleje, hvor 14 ansatte mistede jobbet, så går det faktisk godt for modefirmaet Ilse Jacobsen Hornbæk.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for selskabet IJH A/S, som dækker perioden frem til december 2019.

Således er overskuddet oppet på 2 millioner kroner mod et minus på 8,2 millioner kroner efter skat i regnskabet for 2018.

Med andre ord tyder tallene på, at modebrandet har vendt udviklingen efter kritikken af stifteren Ilse Jacobsens ledelsesmetoder brød ud. I løbet af 2019 fik selskabet med hovedsæde i Holmene udenfor Ålsgårde også en ny ledelse. Således er Trine Frausing blevet indsat som administrerende direktør og Jonas Brennwald som bestyrelsesformand.

Blandt årsagerne til fremgangen er blandt andet gode vækstrater i USA og Storbritannien gennem samarbejder med kæder. Derudover bliver det fremhævet, at man har åbnet et tysk datterselskab.

At sommeren 2019 var våd var også kun godt for salget af selskabet kendte gummistøvler, fremgår det af regnskabets ledelsesberetning. Trods corona, så ser også udsigterne for 2020 lovende ud, skriver selskabet.