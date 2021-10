Illegalt arbejde afsløret på autoværksted

En 27-årig serbisk statsborger er onsdag blevet sigtet for at opholde sig ulovligt i Danmark og for at arbejde på et autoværksted på H. C. Ørstedsvej uden den fornødne arbejdstilladelse. Indehaveren af autoværkstedet er tillige sigtet for at have ansat ulovlig udenlandsk arbejdskraft, oplyser Nordsjællands Politi.