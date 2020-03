Ild i Højtryksspuler

Klokken 18.47 torsdag blev det anmeldt, at der var brand i en garage på Mølledalen i Ålsgårde, hvori der holdt en bil.

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, men ved ankomsten kunne det konstateres, at branden var slukket. Det viste sig, at en højtryksspuler var løbet tør for benzin, hvorfor den var blevet optanket, og da højtryksspuleren blev tændt igen, gik der ild i den, muligvis på grund af benzindampene. Der skete ingen skade på hverken ejendom eller personer, og der blev ikke gjort yderligere ved sagen.