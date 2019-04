Ikonisk posthus fra 1891 får ny ejer

- Vi er glade for at have købt Jernbanevej 7, som passer ind i vores strategi med at købe attraktive ejendomme i Storkøbenhavn - helst med en historie, der også skaber identitet og glæde for lejere og beboere. Vi har selv en detail-baggrund og ved, hvor vigtigt det er med god beliggenhed. Bygningen ligger så godt, at det faktisk er vigtigere for os, end at der var lejekontrakter for alle kvadratmeter, siger Lau Kristensen, medejer af 2L Ejendomme, i en pressemeddelelse.