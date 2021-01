Ikonisk konditori kan blive dit

Konditoriet er kendt langt ud over Helsingborgs grænser, og mangen en helsingoraner har i tidens løb mæsket sig i blandt andet de berømte semlor - den svenske udgave af fastelavnsboller.Fahlmans Conditori blev grundlagt i 1914 og har siden været drevet som familieforetagende. Siden 1921 har konditoriet ligget på det attraktive hjørne, hvor det nu gør.

Kendte og kongelige

Fahlgrens Condotori er for Helsingborg, hvad La Glace er for København, og stedet er da også en sand institution. Kendte og kongelige fra nær og fjern har gennem tiden frekventeret konditoriet i Helsingborg. Det er stadig Fahlmanns der står i spidsen for konditoriet, nemlig stifteren Georg Fahlmanns børnebørn Mikael og Pierre og deres familier, men de er nu nået pensionsalderen og har derfor sat stedet til salg, da ingen af deres børn ønsker er overtage det.