Børnehuset Nyrup i Kvistgård har tidligere markeret sig, som i 2018 hvor daginsitutionen modtog prisen som Danmarks bedste dagtilbud af Børne - og Undervisningsministeriet. Børnehsuets leder Eva Meyer (th.) får her overrakt prisen af daværende minister Mai Mercado (K). Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ikke for sjov: Børnehave vil have tre-årige i bestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke for sjov: Børnehave vil have tre-årige i bestyrelsen

Børnene skal have større indflydelse på livet i børnehaven. Det mener de i Børnehuset Nyrup - og de mener det så seriøst, at de nu vil have børn med i bestyrelsen

Helsingør - 06. juli 2021 kl. 06:45 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

I Børnehuset Nyrup i Helsingør har de et meget utraditionelt og meget ungt tiltag på vej. Børnehaven ønsker nemlig at oprette en decideret børnebestyrelse, og det er ikke bare noget, vi leger.

Børnebestyrelsen skal have reel indflydelse på dagligdagen i børnehaven, og bestyrelsesposterne bliver fordelt ud, så alle aldersgrupper er repræsenteret. Dermed kommer bestyrelsen til at bestå af børn i alderen tre til fem år.

Eva Meyer er leder i Børnehuset Nyrup, og hun mener, børnene er klar til at få mere ansvar.

- Det er børnene selv, der er bedst til at fortælle os, hvad de ønsker i deres børnehaveliv. Vi må kaste os ud i det og eksperimentere, siger hun til mediet Mandag Morgen.

Der er dog grænser for, hvad børnene kan bestemme.

- Børnene kan for eksempel ikke bestemme, at de vil have is hver dag, siger Eva Meyer, men ellers skulle der ikke være de store grænser for, hvad der kan tages fat på.

Går til valg Ideen er, at stort set alt kan blive diskuteret i børnebestyrelsen - lige fra nedskæringer til legetøjsindkøb til indretning af børnehaven. Mediet Mandag Morgen skriver videre, at der efter planen ligefrem skal være et decideret valg til bestyrelsen, så børnehavebørnene kan vælge deres egne repræsentanter - selv om Børnehusets leder Eva Meyer forudser, at valgprocessen kan blive svær for de små at forstå.

Hun forestiller sig, at bestyrelsen skal bestå af seks børn foruden hende selv og en pædagog, og lederen tror, der vil komme en masse gode ideer ud af den nye mini-bestyrelse.

- Jeg tror på, at den stemme, som børnene, får vil være meget meningsfuld for forældrebestyrelsen og for medarbejdergruppen, siger hun til mediet.

Da Helsingør Kommune er en såkaldt frikommune er en række regler indenfor dagstilbudsområdet blevet tilsidesat i en treårig forsøgsperiode, og det er i den sammenhæng, at landets nok yngste bestyrelse ser dagens lys.