Ikke alle brancher er lige hårdt ramt

Mens de forretningsdrivende kan se frem til endnu knap tre ugers nedlukning på grund af corona, så gør formanden for Helsingør Handelsforening, Piet Peitersen nytårsstatus i et medlemsbrev, og her konstaterer han, at ikke alle brancher har været lige hårdt ramt, selvom der i lange perioder har været færre handlende i byen. Og selvom detailbranchen på mange måder er blevet max udfordret, blandt andet fra e-handlen.

- Mange butikker som ellers ikke helt var up to date med deres e-shop, er nu blevet det - for det blev næsten et must, da samfundet lukkede ned i marts måned. Vi er blevet gode til at finde alternative salgsmuligheder og salgskanaler og online møder er også blevet en rutine for mange. Endelig har mange brugt tiden med at finpudset deres omkostningsside og skåret de nødvendige omkostninger væk, lyder det fra formanden for Helsingør Handel.