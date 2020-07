Nordsjællands Politi var tilstede i Hornbæk lørdag aften og nat for at lægge en dæmper på festlighederne. Foto: Kenn Thomsen.

Igen: Hornbæk festede for voldsomt

Også lørdag blev der festet lige voldsomt nok efter politiet smag i Hornbæk. Vagtchef Camilla Priegel fortæller, at politet ligesom fredag havde travlt med at holde styr på de festglade mennesker, da der normalt er havnefest i Hornbæk denne weekend. En fest, der som bekendt er aflyst som følge af coronapandemien. Men festet blev der altså alligevel, i en sådan grad, at det i nattens løb førte til fire anholdelser.