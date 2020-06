Hovedgeneralforsamlingen i Hornbæk IF blev afsluttet med uddeling af en delt idræts- og kulturpris. Foto: Presse

Idræts- og kulturpris blev uddelt

Med en corona-forsinkelse på et par måneder holdt Hornbæk Idrætsforening søndag sin 112. hovedgeneralforsamling.

I klubhuset kunne hovedformanden gennem 22 år, Peter Poulsen, aflægger en otte sider lang beretning om det forgangne år, og deltagerne vedtog desuden, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2020 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens årsregnskab for 2019 udviste et pænt overskud på 75.101 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.

På generalforsamlingen blev Peter Poulsen genvalgt som Hovedformand for en 2 årig periode, mens Karl Vilhelm Nielsen blev genvalgt som sekretær - ligeledes for en 2 årig periode.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

For 18. gang skulle Hornbæks Idræts- og Kulturpris uddeles, og på baggrund af de indstillinger, der er kommet havde forretningsudvalget i HIF besluttet at give årets Idræts- og Kulturpris til to modtagere - nemlig en »ungdomspris« og en »seniorpris«.