Se billedserie Ida Fang Bütow Jørgensen fik ikke huen på til den sidste eksamen, men der var grund til at være glad alligevel.

Send til din ven. X Artiklen: Ida sluttede med et 12-tal - men huen må vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ida sluttede med et 12-tal - men huen må vente

Helsingør - 08. juni 2020 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag skulle have været dagen, hvor Ida Fang Bütow Jørgensen fik sin studenterhue, og på Espergærde Gymnasiums torv skulle hendes familie have stået klar med champagne og flag. Sådan blev det ikke helt. Forældrene måtte pænt vente ude foran skolen, og studenterhuen ligger stadig hjemme i kassen. Som følge af skolelukningen får årets afgangselever først deres sidste karakterer 22. og 23. juni, og de må derfor vente med officielt at kalde sig studenter. Det gjorde dog ikke smilet mindre bredt hos Ida, der kunne sætte kryds ved den sidste eksamen med et flot 12-tal.

Læs også: Flere hundrede elever møder nu ind på Espergærde Gymnasium

- Jeg er FRI", udbryder Ida, da hun står ude foran eksamenslokalet, og det mundtlige forsvar af studieretningsprojektet (SRP-opgaven) er veloverstået.

- Det er ikke til at forstå, at jeg er færdig. Nu er der simpelthen ikke mere tilbage. Ikke flere afleveringer, ikke flere eksaminer, siger Ida Fang Bütow Jørgensen fra 3.d.

- Jeg har været sindssygt nervøs, nærmest gået i cirkler omkring mig selv i tre uger. Ikke fordi jeg ikke var glad for min opgave. Jeg har arbejdet intensivt med den og var tilfreds med resultatet, da jeg afleverede. Men så kom nervøsiteten. Har jeg nu forstået det hele rigtigt? Hvordan bliver den mundtlige eksamen?

- Generelt er jeg typen, der bliver nervøs, men det gik heldigvis godt, og nu skal det fejres.

- Selvfølgelig er det lidt ærgerligt ikke at få huen på i dag, når det nu er min sidste eksamen. Det er et øjeblik, jeg har set meget frem til, men sådan er det bare, og det er en festdag alligevel. Mine forældre har inviteret mig ud at spise i aften, og så skal jeg videre til en fest med vennerne. På den måde bliver det hele godt alligevel.

Der var heller ikke meget skuffelse at spore hos forældrene, der stod klar med flag for enden af stien op mod skolen. Der var i dagens anledning sat hegn op, så ingen var i tvivl om, hvor de måtte være.

- Det er lidt trist, at vi ikke kan fejre vores studenter, som vi plejer efter sidste eksamen, siger uddannelsesleder Pernille Garbers, der også er Idas dansklærer, og som eksaminerede hende i dag. Men vi bliver hurtigt for mange på skolen. Vi laver til gengæld nogle huebegivenheder d. 22. og 23. juni, hvor forældrene er meget velkomne. Det er de dage, eleverne endelig får huen, og der bliver både blomster, flag og konfetti. For selvfølgelig skal de fejres, de unge mennesker. Det er det her, de har knoklet for.