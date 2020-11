Ida Jessen fortæller om sin nye roman

"Kaptajnen og Ann Barbara" er en historisk roman, en dansk western, en myte, om den allerførste hedeopdyrker, kaptajn Ludvig von Kahlen, der i 1774 slår sig ned på den store alhede. Her vil han bevise, at det kan lade sig gøre at kæmpe mod vinden, sandet og en ond herremand - og opdyrke heden.

Hun mestrer i den grad den psykologiske realisme og skildringen af livets grænsesituationer. Igennem årene har Ida Jessen modtaget flere priser for sine bøger, bl.a. De Gyldne Laurbær i 2010 for "Børnene", der også var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris samme år. For "En ny tid" blev Ida Jessen tildelt både Blixenprisen og DR Romanprisen 2016, og i 2017 fik hun Kritikerprisen for romanen "Doktor Bagges anagrammer".