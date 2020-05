IGEN-butikken genåbner i dag

De frivillige medarbejdere i IGEN-butikken I Helsingør glæder sig til at åbne dørene igen for de kunder, som har ventet tålmodigt, siden butikken lukkede den 12. marts. Butikken åbner i dag, torsdag, den 14. maj. Og det bliver med alle de sundhedsmæssige tiltag, der gør, at butikken kan besøges forsvarligt og uden risiko for smitte med Covid-19.