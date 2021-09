Se billedserie Der viste sig at være en håndfuld klædt i Helsingør-trøjer, efter de blev bedt om at træde frem - de ses forrest til venstre. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: I velgørenhedens tegn: Hundredevis tog fodboldtrøjer på til ære for Børnecancerfonden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I velgørenhedens tegn: Hundredevis tog fodboldtrøjer på til ære for Børnecancerfonden

En spæd tanke fra en lærer mundede fredag ud i, at flere hundrede fra Helsingør Gymnasium var mødt op i fodboldtrøjer for at støtte op om Børnecancerfondens initiativ, #FodboldtrøjeFredag.

Helsingør - 25. september 2021 kl. 06:32 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Neymar. Cristiano Ronaldo. Jacob Bruun Larsen. Andreas Skov Olsen.

For nogle vil enkelte af navnene lyde mere bekendt end andre. Og det er også meget langt fra, at de fire har noget at gøre med hinanden til daglig. Til gengæld kunne alle navne og et hav af andre professionelle spillere ses på fodboldtrøjer fredag på Helsingør Gymnasium.

Her havde Louise Rolsted Ahlmann Iversen, der underviser i psykologi og idræt på gymnasiet, taget initiativet til at støtte #FodboldtrøjeFredag. Det er et initiativ, med hvilket Børnecancerfonden i samarbejde med Danske Spil ønsker at støtte børn, der er blevet ramt af cancer, og deres familier.

Sidste år blev der indsamlet 1,3 millioner. Men for Louise Rolsted Ahlmann Iversen handler det mest af alt om at signalere, at man støtter op.

- I sommer så vi, hvordan fællesskabet omkring fodbold kan gøre en forskel, og det er i det her gymnasies ånd, at man hjælper andre, siger hun.

Tanken slog hende, fordi hendes søn er børneskuespiller og med i en reklamefilm om netop børnecancer.

Derfor appellerede hun til de to foregående morgensamlinger til, at de studerende mødte op i fodboldtrøjer, ligesom det blev gjort landet over, i går den 24. september:

- Det er rørerende at se, at der er så mange, der faktisk har valgt at møde op i fodboldtrøjer. Og det er måske ikke direkte igennem eleverne, donationerne kommer, jeg vil i hvert fald ikke forvente, at unge på S.U. donerer. Men det at de er med til at sprede budskabet, synes jeg er kæmpestort.

Dagen er altså en markering af støtte til Børnecancerfonden, der både tager sig ud ved, at folk over hele landet har fodboldtrøjer på, under »hashtagget« #FodboldtrøjeFredag på de sociale medier, hvor alverdens billeder bliver delt, og MobilePay-nummeret 201717, der er oprettet til formålet, og som man kan taste ind, hvis man ønsker at donere.

Alsidigt Det er ikke kun nutidens store fodboldspillere, men også FC Barcelona-legender som Xavi og Andrés Iniesta, hvis navne pryder nogle af de flere hundrede trøjer. Og da billedet skal tages af de unge mennesker og de mange forskellige fodboldtrøjer, og vicerektor Claus Corneliussen med megafonen dirigerer de studerende, er der et par stykker, der skriger »SÍ«, idet de bliver bedt om at kigge på kameraet og smile. Og man er lovligt undskyldt, hvis man ikke ved, hvad det refererer til. For der er nok at tage af, når det kommer til Cristiano Ronaldos varetegn, generelle gøren og laden og jubelscener. Det er som bekendt i forbindelse med sidstnævnte, portugiseren har det med at hoppe højt op i luften for at råbe »SÍ«.

Nærmest jublende var Louise Rolsted Ahlmann Iversen også fredag. Det har nemlig på mange måder været en uge i velgørenhedens tegn. Torsdag var Røde Kors på besøg på i forbindelse med den årlige gymnasieindsamling, hvor 11 nye indsamlingsruter blev oprettet, fordi mange meldte sig til. Og fredag mødte flere op i fodboldtrøjer, end hun havde håbet på:

- Det viser, at de unge er ansvarlige, siger hun. Se flere billeder ved at klikke på billedet øverst i artiklen.