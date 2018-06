Stueetagen står i dag tom, men har i en periode været udlejet til en butik, som solgte møbler, design og brugskunst.

I strid med plan: Bank vil gerne flytte ind i stuen på hovedstrøg

Helsingør - 02. juni 2018 kl. 04:35 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltning anbefaler et nej til ansøgning fra Sparekassen Sjælland-Fyn. Tilbage i slutningen af 2016 åbnede Sparekassen Sjælland-Fyn, som har hovedsæde i Holbæk, en afdeling i Helsingør på Stengade lige overfor rådhuset,

Noget usædvanligt åbnede filialen på 1. sal i stedet for i stuelokalerne, hvor der dog blev placeret en hæveautomat.

Det skyldtes, at den gældende lokalplan for Helsingør Bykerne har et helt klart forbud mod at indrette privat service, kontorer eller lignende i stueplan på hovedstrøgene. Hovedstrøgende omfatter langt størstedelen af Stengade, Stjernegade, Bjergegade, Kampergade, Torvegade og dele af Sudergade. Visionen er at skabe et levende miljø med detailhandel og restaurationer.

Nu har banken imidlertid ansøgt kommunen om at få lov til at flytte banken ned i stueetagen, fremgår det af dagsordenen til mandagens møde i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Argumentet er, at det ikke har fungeret tilfredsstillende med udlejning til detailhandel i stueetagen samt, at det generelt er svært at finde lejere til et så stort lokale i den »døde ende« af Stengade. Ligeledes bliver det understreget, at en bank giver mere liv end et uudlejet lokale.

Vil kræve ny lokalplan

Forvaltningen i Center for By-, Land- og Vand anbefaler medlemmerne i By-, Plan- og Miljøudvalget at afvise ansøgningen.

Det skyldes først og fremmest, at en dispensation for lokalplanen ikke er mulig, og der derfor skal udarbejdes en helt ny lokalplan for bygningen, før en bank i stueetagen kan tillades.

Derudover har kommunen og udvalget givet lignende afslag til bygningens tidligere ejer, som var en ejendomsmægler. Afslagene blev givet i både 2012 og 2013.