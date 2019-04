I sidste øjeblik: Kendt værested reddet før sparerunde

Der var planlagt demonstration i forbindelse med næste byrådsmøde i protest mod, at et flertal bestående af i alle tilfælde Konservative og Socialdemokratiet ville lukke værestedet Klubben på Svingelport i sin nuværende form, for at finde en årlig besparelse på 836.000 kroner på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget. Men nu ser det ud til, at prosten kan aflyses - indtil videre. Klubben benyttes i dagligt af 25 til 35 borgere, som blandt andet har misbrugsproblemer eller lider af psykisk sygdom. Omkring 10 af brugerne er også hjemløse, fremgik det af forvaltningens oplæg til besparelserne på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her