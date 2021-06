Et flertal i menighedsrådet ved Helsingør Domkirke føler, at der er blevet tvunget til at tage hensyn til biskop Peter Birch i udvælgelsen af kandidatger til det ledige embede som domprovst. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: I oprør over biskops rolle: Ballade om ny domprovst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I oprør over biskops rolle: Ballade om ny domprovst

Helsingør - 04. juni 2021 kl. 10:41 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis er processen med at vælge en ny domprovst i Helsingør som afløser for Steffen Ravn Jørgensen i fuld gang. Senest på mandag skal biskop Peter Birch aflevere udtalelser fra Menighedsrådet ved Helsingør Domkirke og Provstiudvalget. De har hver især indstillet tre kandidater i prioriteret rækkefølge, og biskoppen har sin egen indstilling til Kirkeministeriet. Men i Domsognet er det ikke sket lydefrit.

Udemokratisk Ifølge Kristeligt Dagblad har ansættelsesprocessen nu affødt en klage til Kirkeministeriet. Et flertal bestående af seks ud af menighedsrådets 11 medlemmer har således skrevet under på en klage, som er sendt til ministeriet. En af underskriverne, Thomas Kok, begrunder i avisen sin beslutning med, at han finder forløbet problematisk og udemokratisk.

- Jeg oplever, at der er blevet lagt pres på os (menighedsrådet, red.), for at vi skulle vælge nogle bestemte kandidater til prøvegudstjeneste og samtale. Eller sagt på en anden måde: Der var i hvert fald nogle, vi fik at vide, at vi ikke skulle vælge, fordi biskoppen allerede havde besluttet, at han ikke fandt dem interessante, siger Thomas Kok til Kristeligt Dagblad.

Stærk manipulation Til avisen forklarer Thomas Kok, at presset kom fra den nuværende konstituerede domprovst, Hans-Henrik Nissen, på et møde, hvor de indkomne ansøgninger blev præsenteret for menighedsrådet.

- Vi føler, at vi er blevet lagt under stærk manipulation, og at vi mere eller mindre direkte har fået at vide, at det var biskoppen, vi først og fremmest skulle tage hensyn til i den her proces, siger Thomas Kok til avisen.

Han anerkender, at en domprovst har meget at gøre med biskoppen i det daglige, og at det også er vigtigt, at domprovsten er en administrativt dygtig leder.

- Men Domprovsten er også 50 procent sognepræst, og det er selvfølgelig først og fremmest det, vi kigger på, hvor jeg har indtryk af, at biskoppen og provstiudvalget ønsker sig en god administrator. Det er naturligt, at vi har forskellige interesser, men vi synes, det er vigtigt, at vi får en kandidat, som vil prioritere kirkelivet, siger Thomas Kok til Kristeligt Dagblad.

Embedet som domprovst blev ledig, da Steffen Ravn Jørgensen efter næsten tyve år valgte at gå på pension med udgangen af april. Den nye domprovst ventes at kunne begynde efter sommer.

relaterede artikler

Domprovsten stopper efter 38 år som præst 22. marts 2021 kl. 20:09

Billeder: Afskedsgudstjeneste for den hjemmevante biskop 15. november 2020 kl. 18:52