I færgeterminalens grænseland stod politiet som en mur. Nu lukkede Danmarks grænser

Indtil videre er over 800 danskere smittede, og tre ældre personer, der var testet positive for corona, er afgået ved døden. I Helsingør er flere familier blevet sat i karantæne.

Scenerne ved færgeterminalens grænseland kommer i kølvandet på, at statsminister Mette Frederiksen fredag aften lukkede Danmarks grænser som endnu et historisk indgreb i forsøget på at inddæmme coronavirussen. Få dage tidligere lukkede skoler, dagtilbud og restauranter på foranledning af statsministeren.

- Velkommen til Danmark, siger en betjent til en passager, før han beder om at se et dansk pas. Kvinden tager passet frem og får lov at fortsætte videre ind i landet. Politiet har bedt pressen om at holde en afstand på fem meter.

- Det er vi selvfølgelig ikke særlig glade for, men vi ved, at det er en ekstraordinær situation, og at det er nødvendigt, fortæller han.

- Vi skal holde møde med ejeren af huset, hvor vi skal tale om muligheden for, om vi kan få nedsat huslejen her i den næste tid, siger Henrik Nielsen, som er medejer af butikken. Han fortæller, at der har været en del svenskere de sidste dage, da Sverige ikke har taget krisen lige så tungt som danskerne, men at det nok hører op, nu hvor grænsen er lukket.

- Hvis folk vil have det lokale butiksliv, så er det nu, I skal vise det. Vi har brug for borgernes hjælp.

- Jeg må jo finde en løsning for at holde os oven vande, ellers mister jeg min arbejdsplads, siger butikschefen og kommer med en klar opfordring til byens befolkning:

Selvom Danmark er lukket, og alle udlændinge uden et anerkendelsesværdigt formål er forment adgang, så var der alligevel turister, som fik travlt med at komme til Helsingør, før grænsen lukkede.

16 minutter og 13 sekunder til at Danmark lukker sine grænser. Uret tikker ned ved færgeterminalens elevator, og varsler om et skelsættende øjeblik i Helsingør og Danmarks historie. Foto: Simon Wincentz Heim

På borgmesterkontoret bliver der også fulgt nøje med i byens butiksliv, hvor borgmester Benedikte Kiær lørdag beder de selvstændige om at holde tungen lige i munden og klare sig så godt igennem krisen som muligt.

- Allerede torsdag og fredag var der øde i gågaderne, hvilket er en alvorlig udfordring for os og butikslivet. Det kommer til at gøre ondt, nogle butikker kommer til at få det svært, og vi får et stort arbejde med at få det til at køre igen efter krisen, siger borgmesteren og beder butikkerne om at holde øje de kommende dage, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter formentlig kommer med en udstrakt hånd til den private sektor.

Den økonomiske støtte kom søndag i form af en hjælpepakke, der skal betale 75 procent af lønnen til de fyringstruede ansatte.

- Når vi er kommet igennem det her, så må vi alle sørge for at handle mere ind lokalt, så vi kan genopbygge vores detailhandel, siger Benedikte Kiær og opfordrer, ligesom Henrik Hyldborg i Mr. August, borgerne til at støtte lokalsamfundet.