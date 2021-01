Se billedserie Man kan stadig blive testet her på spor 13 på Helsingør Station, men det kræver tidsbestilling. Kviktest kan man få taget uden tidsbestilling i Falcks testcentre i Kokkedal ved Egedalshallen eller ved Royal Stage i Hillerød Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: I dag kan særlig gruppe bestille vaccine online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I dag kan særlig gruppe bestille vaccine online

Personer på over 65 år, der er hjemmeboende, visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje, vil fra tirsdag den 5. januar kunne bestille tid til at blive vaccineret mod coronavirussen.

Helsingør - 05. januar 2021 kl. 10:27 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der er fortsat mange smittede i Helsingør Kommune, men der anes så småt lys i horisonten. Først blev det meddelt, at vaccinerne af plejehjemsbeboerne i kommunen blev rykket fem dage frem, således at den første borger stikkes med coronavaccinen onsdag den 6. januar.

Tidsbestilling klar Nu er det blevet bekræftet, at borgere over 65 år, som er hjemmeboende og visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje, fra den 5. januar vil kunne bestille en tid til at blive vaccineret. Det glæder Helsingør Kommunes centerchef for Sundhed og Omsorg, Margrethe Kusk Pedersen.

- Vaccinen er vores håb. Vi er glade for, at der kommer flere vacciner end først antaget, og at det er gået hurtigere, end vi havde frygtet. Vi skal op på tæerne og være klar, siger hun.

Pårørende giver tryghed Helsingør Kommune kommer til at have en stor rolle i at hjælpe borgere i kommunen med at booke vaccine samt transport. Højst sandsynlig bliver borgerne i Helsingør Kommune sendt til Hillerød for at blive vaccineret. Margrethe Kusk Pedersen håber derfor, at pårørende til de svage og ældre vil hjælpe med transport og booking af vaccine, så borgerne kan få en tryg oplevelse med vaccinen.

- Når bookingen åbner, er det klart, at kommunen har en rolle, men også som pårørende eller nabo, kan man gøre en forskel. Det kan være, at man har nogle personer i sin omgangskreds, der skal hjælpes. Nogle borgere har måske brug for transport til vaccineklinikken, mens andre kan have brug for hjælp til at booke en tid til vaccine, siger Margrethe Kusk Pedersen.

Stort arbejde i gang Efter første vaccinestik skal man genvaccineres et par uger efter. Det er derfor en større logistisk udfordring at få alt på plads. Kommunen er derfor i gang med at kontakte målgruppen med 65+ årige, så vaccinekapaciteten kan udnyttes til fulde. Det indebærer at ringe, skrive og andre kommunikationsmetoder, for at sikre, at de borgere der har brug for hjælp til booking og transport får det.

Det er muligt at blive testet for coronavirus ved Spor 13 på Helsingør Station hver tirsdag og torsdag. Det kræver dog tidsbestilling.