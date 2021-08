Se billedserie Helsingørs første demokratisk valgte borgmester "Kong" Peder Christensen etablerede i sin tid Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, som nu kan fejre 80-års jubilæum. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: I 80 år har de hjulpet børn og kvinder: Nu vil de uddele hæderspris på en helt ny måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I 80 år har de hjulpet børn og kvinder: Nu vil de uddele hæderspris på en helt ny måde

Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør har uddelt Socialprisen siden 1983, men denne gang har foreningen besluttet, at alle kan byde ind på prisen

Helsingør - 31. august 2021 kl. 05:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

I 1941 blev selskabet Mødre- og Børnehjælpen dannet i Helsingør, og lige siden har den frivillige forening knoklet hårdt for at forbedre vilkårene på det sociale område. I første omgang med et skarpt fokus på kvinder og børn - datidens fødselsforhold og mulighederne for børnepasning var for ringe, mente man - siden kom også fædrene og den unge målgruppe ind i varmen, og foreningen arbejder den dag i dag bredt med sociale problemstillinger.

Dog har foreningen bevaret sin tilknytning til Helsingør i alle årene, og nu bliver et skarpt hjørne altså rundet med et flot 80-års jubilæum, som skal fejres i Helsingør Centrum. Søndag den 12. september inviterer Mødre- og Børnehjælpen til en »legefestival« på Axeltorv om eftermiddagen. Som en del af programmet skal Socialprisen - Mødre- og Børnehjælpens egen pris som er blevet uddelt siden 1983 - gives til en aktør som har udført en ekstraordinær indsats for Helsingør på det sociale område. Og selvom foreningen i år fejrer 80-års jubilæum, kan man jo godt forny sig, og derfor bliver prisen i år lanceret på en ny måde.

Normalt finder bestyrelsen i Mødre-og Børnehjælpen bare ud af, hvem der skal have Socialprisen, men i år har foreningen ønsket at inddrage hele byen i processen, og derfor har alle kunne indstille deres egen favorit-kandidat. Sidste frist for dette er godt nok den 5. september, og så bliver vinderen ellers afsløret til legefestivallen på Axeltorv den 12. september.

- Socialprismodtageren kan være en organisation, forening, gruppe eller netværk. hvor arbejdet primært udføres af frivillige. Det arbejde, der udføres, skal foregå i Helsingør, og arbejdet skal være målrettet børn, unge, mødre og fædre, forklarer foreningen om baggrunden for Socialprisen.

Royalt islæt Det var blandt andet den legendariske borgmester »Kong Peder« Christensen, som sammen med formanden for Kvindeligt Arbejderforbund og kredslægen tog initiativ til Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, og til jubilæumsfejringen på Axeltorv vil »kongens« barnebarn, Nicolai Christensen kigge forbi. Her vil han stå for uddelingen af Socialprisen, ligesom den nuværende borgmester Benedikte Kiær (K) vil holde en tale.

Igennem årene har Mødre- og Børnehjælpen etableret en lang række bæredygtige initiativer, som hver dag bringer gavn og håb til udfordrede helsingoranere. Listen er lang, men blandt andet kan Snoezelhuset, handicapboligerne på Anne Anchersvej, og krisecentret Røntofte nævnes. Og dertil kommer altså det rygstød som Socialprisen gennem årene har givet til mange andre gode initiativer. Og om små to uger bliver det altså afsløret, hvem der får den flotte pris.

- Der lægges vægt på, at arbejdet kommer svagt eller vanskeligt stillede grupper til gavn, uddyber foreningen processen bag Socialprisen.