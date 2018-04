Hysterisk velholdt Saab Sonett blev kåret til dagens bil

Dagens bil på Klassiske biler på Kulturhavnen blev en meget sjælden og hysterisk velholdt SAAB Sonett årgang 1972. Bilens ejer kom fra Ängelholm i Sverige til Helsingør for at vise sin fine bil frem. Kulturudvalgsformand Henrik Møller overrakte prisen og glædede sig over det store fremmøde til sæsonens første Klassiske biler på Kulturhavnen. Fremmødet viser, at Kulturhavnen for alvor er kommet på landkortet når det gælder træf, sagde han og konstaterede, at der var over 100 biler på trods af det kolde forårsvejr. Næste træf på havnen er 6 maj.