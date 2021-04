Økonomien bag CABAS? forskellige tilbud er stadig ikke tilstrækkelig gennemsigtig. Foto: Allan Nørregaard

Hyrer ekstern konsulent for at få styr på økononisk rod

Problemerne fortsætter i kommunens tilbud CABAS, som har også har været præget af arbejdsmiljøproblemer.

Helsingør - 12. april 2021 kl. 12:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der har som afdækket i Frederiksborg Amts Avis været hård kritik af ledelsen af den kommunale institution CABAS, som tilbyder beskæftigelse og afklaringsforløb til borgere med særlige behov, og har hovedkontor på Højvangen i Espergærde.

Problemerne kom frem med de varslede fyringer af blandt andet syv ansatte i fleksjob på Skovcaféen på Nyruphus.

Kritikken handlede dels om, at lederen af CABAS, Christiana Dahl, var medvirkende til, at Arbejdstilsynet gav et påbud om udarbejdelse af en eksterne undersøgelse på grund af de dårlige psykiske arbejdsmiljø.

Baggrunden for de varslede fyringer af fleksjobberne, som siden blev taget af bordet af Social- og Beskæftigelsesudvalget, var ifølge de første sagsfremstillinger, at Skovcaféen på Nyruphus under den tidligere ledelse var blevet drevet i strid med regler og lovgivning, da indtægter fra andre tilbud fejlagtigt var bogført hos Nyruphus.

Den tidligere ledelse og økonomiansvarlige har imidlertid fremlagt materiale,som tilbageviser denne påstand - og i stedet peger på den nuværende. Formuleringen er da siden også blevet ændret af forvaltningen, da sagen senere blev behandlet politisk.

Imidlertid viser det sig, at den nærmere økonomi i afdelingen endnu ikke fuldt belyst. Således fremgår det af dagsordenen til næste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, at overblikket over de økonomien i det enkelte tilbud stadig mangler.

Således kan man i orienteringssagen læse følgende:

- CABAS afventer, at ekstern konsulent hjælper med at skabe mere klarhed og tydelighed omkring økonomien på de enkelte tilbud inden for CABAS.

CABAS Har værksteder og aktiviteter på Højvangen i Espergærde, driver Café CABAS i Sydkystens Idrætsanlæg, driver to kantiner og Skovcaféen på Nyruphus.

Institutionen har omkring 80 ansatte og står uddannelse, afklaring og beskæftigelse for cirka 200 borgere.

