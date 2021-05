Hvornår flytter Teknisk Museum ind på Svanemølleværket?

Fra en lang række personer og institutioner er der nu bred opbakning til at støtte en flytning af Danmarks Tekniske Museum til den ikoniske bygning Svanemølleværket. Her skal der ifølge en pressemeddelelse fra folkene bag udflytningen, skabes et kulturelt kraftværk for videnskab, teknologi og innovation, der rækker ud mod verden. For at udleve visionen er den brede støtte og opbakning, som projektet oplever, helt essentiel, hedder det.

- Danmarks Tekniske Museum er det perfekte eksempel på, hvad der i min barndom fik mig til at drømme om at blive astronaut. Jeg blev inspireret til at vælge en naturvidenskabelig og teknisk uddannelse, og en karriere først som ingeniør og sidenhen astronaut. Derfor er det naturligt for mig at indgå i ambassadørkorpset for det nye tekniske museum, i håbet om at endnu flere kan blive inspireret og fascineret på samme måde, siger Andreas Mogensen.