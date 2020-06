Strandvejen 127.

Hvorfor ikke bevare Strandvejen 127?

Helsingør - 23. juni 2020 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debathelsingoer:

Af Helle Ølund

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør

Helsingør: Helsingør Kommune har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelse i år 2000 registreret og kortlagt bevaringsværdier i Helsingør for at give borgere, politikere og planlæggere mulighed for at vurdere, hvilke kvaliteter, man bør værne om i fremtiden. Husene i Helsingør vurderedes ud fra arkitektonisk, kulturhistorisk, miljømæssig og originalitets- værdi. Huse med SAVE-værdien 1-4 må ikke nedrives, dog kan huse med værdien 4 tillades nedrevet, hvis byens valgte politikere give tilladelse.

Nu har endnu et gammelt hus i Helsingør med en SAVE værdi på 4 fået dødsdommen, og flere vil sandsynligvis følge!

Mange har gjort indsigelser mod nedrivning af huset Strandvejen 127, med tydelig henvisning til det kulturmiljø det er med til at bevare. Flere af indsigelser er skrevet af folk, som har forstand på byggeskik og kultur. I udvalget By, Plan og Miljø har et flertal fastholdt et afslag til at bevare huset. Vi er flere borgere, der ønsker en begrundelse for, hvorfor man ikke har ønsket at lade en fagkundskabskyndig inspicere huset, før afgørelsen blev truffet.

DN, som jeg repræsenterer i Helsingør, har haft en byggekyndig til at vurdere husets betydning for det lokale miljø og for kulturmiljøet i Helsingør som helhed.

Vi ønsker en motiveret begrundelse fra flertallet i BY, Plan og Miljøudvalget for afslaget om bevaring, på trods af forvaltningens indstilling .

Så I politikere giv os nu en saglig og faglig begrundelse for, hvorfor I har valgt at dødsdømme huset på Strandvej 127, når vi (DN) samt arkitekter og en historiker med erfaring i bevaring af gamle huse, argumenterede for bevaring af netop dette hus.

Hvilke interesser varetaget udvalget i denne sag, i hvert fald ikke arkitektoniske eller kultur-miljømæssige.