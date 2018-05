Hvorfor er nogle fisk tynde og lange?

Hvorfor er nogle fisk tynde og lange? Mens andre er flade og eller tykke? Hvorfor har torsken overbid? Og er det smart at have underbid? Hvad betyder formen på fisken for det sted hvor fisken lever? Få svar på spørgsmålene og mange flere i Kristi himmelfartsferien hvor man blandt andet 4 gange om dagen kan deltage i vores »Rør ved levende havdyr« hvor fokuset er på havdyrenes former og hvor en biologi- og el. veterinærstuderende vil fortælle fascinerende historier. Man får mulighed for at komme helt tæt på og røre ved nogle af de forskellige dyr.