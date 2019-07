Espergærde Byforening har blandt andet stået bag borgermøde om den nye Kelleris-bebyggelse. Foto: Andreas Norrie

Hvorfor er det vigtigt, at Helsingør er veldrevet ?

21. juli 2019

Af Keld Olsen

Espergærde Byforening

I en veldrevet kommune får kommunen og borgerne kvalitet, uden at bruge for mange ressourcer. Er kommunen veldrevet, får man daginstitutioner, skoler, ældrepleje og anden borgerservice af god kvalitet. Det samme gælder veje, kommunale anlæg og også planlægning af kommunens fremtid.

Hvis kommunen er veldrevet, bliver der overskud til rettidigt at vedligeholde kommunens bygninger mm og at investere i ny udvikling af kommunen med fx svømmehal, kulturhuse og opkøb af nye arealer til senere udvikling af kommunen.

Derfor er det i vores allesammens interesse - uanset politisk observans - at kommunen er veldrevet.

Er Helsingør kommune så en veldrevet kommune?

Man kan have sine tvivl, når man læser historier om, at forvaltningen må gennemgå de samme sygedagpenge-sager to gange for at skabe tillid til sagsbehandlingen. Når der lægges asfalt på et vejstykke til Ironman, og asfalten så umiddelbart efter rives op igen for at forsætte et gravearbejde. Når man laver et nyt stadion uden toiletter til den billige langside. Og når man samler hjemmehjælpen et sted i kommunen for derefter (at overveje) at decentralisere.

Espergærde Byforening er udover trivsel og velfærdstilbud for borgerne optaget af den fysiske planlægning, fordi den skaber forudsætningerne og betingelserne for vores fremtid.

Lovgivningen bestemmer, at der skal laves en strategi for kommuneplanens ændringer, en planstrategi. Kommuneplanen fastlægger kommunens udvikling. De konkrete ændringer fastlægges så i lokalplaner. Altså Planstrategi, kommuneplan, lokalplaner.

Planstrategien skal laves inden den første halvdel af kommunalbestyrelsens valgperiode er udløbet, dvs. senest 31. december 2019. Men med vedtagelser i kommunalbestyrelsen og borgerhøringer kan man ikke nå det til årsskiftet.

Kommuneplanen fra 2013 har længe trængt til en fornyelse. Den skal lægge målene 12 år frem i tiden og skulle allerede være fornyet. Det har man ikke haft tid til, men i stedet har det været nødvendigt at få vedtaget mere end 50 kommuneplantillæg, som hver for sig har krævet indsatser med borgerhøringer og vedtagelser i kommunens byplanudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Kræfter og tid der kunne være sparet med en fornyelse af kommuneplanen.

I forsommeren 2019 besluttede man så at forny kommuneplanen. Men da kommuneplanen skal bygges på Planstrategien, som først bliver vedtaget i 2020, besluttede man sig for en såkaldt bevarende kommuneplan. Når planstrategien er vedtaget, må man så lave en ny kommuneplan.

Når kommuneplanen er for gammel, og kommunalpolitikerne er villige til at foretage rigtig mange ændringer i kommuneplanen, bliver det rigtig vanskeligt for kommunens medarbejdere at sætte rammerne for nybyggeri i kommunen. Når ikke kommuneplanen står til troende, hvordan skal en bygherre så vide, om der (kun) kan bygges op til tre etager i 10,5 meters højde som forudsat i den gældende lokalplan for Espergærdes industriområde. Det fører til forhandlinger mellem bygherre og kommunen og giver altså ekstra arbejde til kommunens medarbejdere.

For at give forvaltningen i hvert fald nogle retningslinjer, har man så besluttet sig for en bosætnings- og boligpolitik. Samtidig har kommunalbestyrelsen vedtaget en Vision 2030, og en borgerinddragelses-politik er også på vej. Der er rigtig mange planer og principper, som kommunens folk skal tumle, når de skal lave planlægningsarbejde. Foruden planlovgivningen forstås.

Uanset hvor godt arbejde den enkelte medarbejder præsterer, har ledelsen til opgave at gøre det muligt for medarbejderne at arbejdet laves effektiv. Men det er vores politikere, der skal skabe forudsætningerne for, at ledelsen kan udføre deres arbejde på bedste vis. På planlægningens område er det nødvendigt, at politikerne skaffer den luft og de ressourcer, der gør det muligt at få lavet planlægningen i den nødvendige rækkefølge. Og så skal politikerne naturligvis stå ved deres egen vedtagne kommuneplan og drastisk begrænse antallet af kommuneplanændringer.

Det er ikke nogen let opgave, hverken på planlægningsområdet eller indenfor den øvrige forvaltning af kommunen. Men det er den nødvendige forudsætning for økonomisk råderum til den udvikling, som vi alle skal nyde godt af i fremtiden. Det er nødvendigt for, at Helsingør kommune kan siges at være veldrevet.