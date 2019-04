Kronborg Strand er et af de eftertragtede boligbyggerier i Helsingør.

Hvordan skal der bygges i Helsingør ?

Helsingør - 16. april 2019 kl. 07:35

Ny bosætnings- og boligpolitik skal sikre en bæredygtig byudvikling. Efter et velbesøgt borgermøde med mange gode input, analyser af den nuværende boligmasse suppleret af tendenser i fremtidens bosætning og boliger sender Helsingør Kommune nu Bosætnings- og boligpolitikken i høring.

Bygherrer og udviklere har de sidste par år haft en stor interesse for Helsingør Kommune. Derfor satte det nye udvalg for By, Plan og Miljø ved tiltrædelse en bosætnings- og boligpolitik øverst på deres politiske dagsorden.

Styringsværktøj

- Politikken skal være et politisk styringsværktøj, der skal hjælpe byrådet og administrationen med at skabe en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i Helsingør Kommune. Borgerne kom med en masse brugbare input, som har dannet grundlaget for den politik, vi nu sender i høring, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget, i en pressemeddelelse udsendt af Helsingør Kommune.

Politikken er et vigtigt redskab i dialogen med bygherrer og investorer, der vil bygge nyt, så de kan se, hvilen boligudvikling Helsingør Kommune ønsker, og så Helsingør Kommune være konkrete i dialogen med dem. Samtidig skal politikken give klarhed for kommunens nuværende og kommende borgere om, hvad Helsingør Kommune betragter som vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling

Fem fokusområder

Bosætning- og boligpolitikken har fem fokusområder, der til sammen sikre en bæredygtig byudvikling og skal styrke Helsingør som en attraktiv bosætningskommune og et godt sted at leve og bo.

1. Mangfoldige byområder - boliger for alle: At sikre mangfoldighed i vores byområder med variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri.

2. Kulturværdier og arkitektonisk kvalitet: at bevare og styrke kulturmiljøer og bygningsarv

3. Naturværdier og klima: at styrke naturværdierne, bygge i respekt for naturen og fremme klimavenlige løsninger

4. Den tætte by - boliger, byrum og infrastruktur: i byerne skal der tænkes trafik, infrastruktur, rekreative og aktive udeområder og byrum ind i fremtiden og der skal bygges, så folk kan bo på nye måder i nye fællesskaber.

5. Lokalområdernes identitet og kvaliteter: At de enkelte lokalområders kvaliteter fremhæves og skærpes. Styrke fællesskaberne i lokalmiljøet, så det bliver nemt for nuværende og nye borgere at indgå i fællesskabet.

Overordnet retning

- Politikken skal sikre, at vi får sat en retning for vores boligudvikling, så det ikke bliver fra sag til sag. Vi vil gerne have mangfoldige boligområder med forskellige størrelser boliger, som tager hensyn til den eksisterende boligmasse - og byggeriet skal også være klima- og miljømæssigt bæredygtigt. Det er derfor, der i politikken står, at det skal være socialt, klimamæssigt og økonomisk bæredygtig, siger Christian Holm Donatzky.