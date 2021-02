Kommunen får en større rolle på sundhedsområdet. Det sker blandt andet i forbindelse med byggeriet af det nye sundhus ved Prøvestenscentret.Foto: Allan Nørregaard

Hvordan har du det: 2.450 bliver spurgt om deres sundhed

Fysisk aktivitet, kost, rygning, smerter og trivsel. Det er nogle af de emner, som 2.450 tilfældigt udvalgte borgere på 16 år og derover i Helsingør Kommune bliver bedt om at forholde sig til. De er nemlig blandt de 300.000 danskere, der via e-Boks eller i brev har fået tilsendt spørgeskemaet "Hvordan har du det?". Resultaterne skal bruges til at sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af kroniske sygdomme.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen "Hvordan har du det?" foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art og giver et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu. Lokalt vil resultaterne blive brugt til at tilrettelægge den kommunale indsats for sundhed og forebyggelse.

Derfor håber borgmester Benedikte Kiær (K), at så mange som muligt vil svare på spørgeskemaet.

- Gennem de seneste år har kommunerne fået en større og større rolle i forhold til sundhed og forebyggelse, og i forbindelse med COVID-19 har kommunerne også været med til at trække et stort læs. I Helsingør Kommune sker der en rivende udvikling, hvor det kommende sundhedshus fra 2022 bliver en krumtap i det nære sundhedsvæsen. Jo mere vi ved om vores lokale sundhedstilstand, jo bedre tilbud kan vi give vores borgere, siger Benedikte Kiær i en pressemeddelelse.

Haltede med sundhed Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det i Helsingør Kommune haltede med sundheden på flere områder. Blandt andet viste svarene, at flere borgere i kommunen ryger og flere er overvægtige end gennemsnitligt i Region Hovedstadens 29 kommuner. Desuden havde mange udfordringer med den mentale sundhed og trivsel. Resultaterne lå til grund for de prioriterede emner i kommunens sundhedspolitik "Lev godt og længe", og det er planen, at svarerne fra den nye undersøgelse skal bruges, når et nyvalgt Byråd i 2022 tager fat på en revision af kommunens sundhedspolitik.

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Mette Lene Jensen (V):

- Vi står i den kommende valgperiode over for at skulle tage fat på en revision af vores sundhedspolitik for Helsingør Kommune. Et arbejde, som kommer til at omfatte flere fagudvalg såvel som et samlet Byråd. En vigtig pejling for det arbejde er de svar, som vi får fra undersøgelsen, da de tilbud, vi har til borgerne, jo netop skal afspejle de behov, man har som borger, siger Mette Lene Jensen.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til de 300.000 danskere - heraf 2450 i Helsingør Kommune i deres e-Boks eller med postvæsenet.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om man vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.