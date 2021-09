Dette syn vil med stor sandsynlighed møde passagerne fra Helsingør Station, når de går over fodgængerovergangen på Jernbanevej. Byggeriet skal dog først endeligt godkendes på næste byrådsmøde. Illustration: Dall & Lindhardtsen

Hvor meget kan man dispensere fra lokalplanen?

Et flertal i By-. Plan- og Miljøudvalget har givet dispensation til 3,5 etager i Forex-bygningen over Helsingør Station. Formand begærer sag i Byrådet.

Helsingør - 14. september 2021 kl. 20:07 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Et flertal i By-. Plan- og Miljøudvalget bestående af S og K valgte på det seneste møde at trodse indstillingen fra forvaltningen i Center for By, Land og Vand om et afslag til dispensation til et nybyggeri på adressen Jernbanevej 4/Bramstræde 1A overfor Helsingør Station.

Byggeriet var simpelthen i alt for stor konflikt med den lokalplan ved navn »Lokalplanen for Helsingør Bykerne«.

Årsagen til forvaltningens råd om afslag er, at lokalplanen kun giver mulighed for at bygge i 2,5 plan, mens projektet er i 3,5 udnyttede plan. En anden begrundelse er, at lokalplanens bebyggelsesprocent er på 265 og 385 på de to grundstykker, hvorpå den nye bygning med 8 lejligheder og butik/restauration i stueetagen skal ligge. Dette er ligeledes i klar strid med lokalplanens krav om en bebyggelsesprocent på 110. Endelig overskrider projektet, som investor Lona Wick står bag, også bestemmelserne omkring bygningsdybde.

Alligevel mener flertallet, som blandt andet består af Claus Christoffersen(S), at det - i dette tilfælde - er i orden at give en dispensation til projektet, der undervejs i processen er blevet 1 etage mindre.

- Jeg er helt enig i, at vi skal være restriktive og passe på vores smukke indre by. Men i dette tilfælde mener jeg, at vi handler rigtigt. Der er tale om ikke-bevaringsværdige bygninger, som giver gæsterne fra stationen uskøn udsigt, også er bygningen ved siden af altså fem etager høj, siger Claus Christoffersen.

Men I sender jo et signal til andre bygherrer om, at man kan dispensere. Frygter du ikke præcedens.

- Det gør jeg ikke. Se bare på det projekt på hjørnet af Hovedvagtsstræde og Jernbanevej. Her gav vi et klart afslag på at bygge ovenpå den gule bevaringsværdige bygning, siger Christoffersen.

Farligt argument Både formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky(R) og Jørgen Bodilsen(EL) ville holde fast i lokalplanen og følge indstillingen fra forvaltningen. Formanden finder sagen så principiel, at han har begæret sagen i Byrådet til endelig afgørelse.

Christian Holm Donatzky giver mildest talt ikke meget for argumentet om, at nabobygningen er fem etager. For det åbner blandt andet op for et utal af lignende byggeønsker.

Samtidig mener han, at netop de høje bygninger på hjørnet af Bramstræde er et skidt argument.

- Og vi kan være glade for, at mere af byen ikke blev ødelagt på samme måde som Bramstræde blev det i slutningen af 1800-tallet, lyder det.

