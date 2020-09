Hvor er den globale søfart på vej hen?

Hvordan tager den globale søfart sig ud anno 2020 og hvor er den på vej hen? Torsdag den 24. september dykker M/S Museet for Søfarts inspektør Morten Tinning ned i søfartens nuværende tilstand og ser nærmere på tendenser, udfordringer, landvindinger og fremtid. Alt dette sker i anledning af World Maritime Day.

Museumsinspektør Morten Tinning kan som få her til lands, formidle søfartshistorie så man kan høre tovværket knage og smage den salte vestenvind. Du vil under ingen omstændigheder gå glip af at opleve ham give en status på den globale søfart i kølvandet på Covid-19 pandemien, samt bud på hvilke fremtidsscenarier der venter de maritime erhverv.