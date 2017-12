Hver femte elev i 3. klasse er usikker læser

17 procent af eleverne i 3. klasse i Helsingør Kommune er usikre læsere, viser ny undersøgelse. 1. og 5. klasse får derimod flere sikre læsere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fra Pixiebøger og Kaj-bøger over Brødrene Løvehjerte og Bjarne Reuter til gymnasietidens Camus og Helle Helle. At kunne læse er en basal færdighed, der udvikles tidligt i skolesystemet, men I Helsingør Kommune har en voksende gruppe elever behov for ekstra støtte til at få det ind under huden. Det viser resultatet af en læsetest, der er udført på første, tredje og femte klassetrin, som Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om på torsdagens udvalgsmøde.