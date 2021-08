Hvem flyver længst med papirfly?

Så er det igen tid til DM i papirflyvning, hvor du har mulighed for at blive den nye danmarksmester og prøve at slå rekorden i længste kast. Kom og lær at folde aerodynamiske papirfly, der kan flyve blandt de store maskiner på museet, og få målt længden af dine kast. Konkurrencen er både for børn og voksne, og er opdelt i længste kast for børn i alderen 0-14 år og for alle over 15 år.