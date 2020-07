Hvad skal du læse ?

Bibliotekernes personale har samlet et stort udvalg af spændende og aktuelle bøger og købt ekstra ind af nogle af de titler, der er særlig stor efterspørgsel på lige nu. Bøgerne præsenteres i store stakke på præsentationsborde, og de er markeret med labelen "Bibliotekets bedste bog" - så de er lette at genkende. Du kan have dem hele ferien. Lånetiden er 31 dage, men bøgerne kan ikke fornyes eller reserveres.