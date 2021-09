På strækningen mellem Langebro i Ålsgårde og Hornbæk Plantage var der anlagt mere end 25 badebroer. Et mindretal var opført fra kysten og ud i vandet, så man nemt kunne komme forbi dem. Nogle enkelte var anlagt fra haven og ud i vandet og med trapper på hver side, så man også nemt kunne passere, mens flertallet løb fra haven og ud i vandet uden trapper. Her måtte vi klatre over eller kravle under.

Hvad mener politikerne omNordkystens tilgængelighed?

Helsingør - 14. september 2021 kl. 03:57 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Er en sti langs Nordkysten en god idé? Hvad mener politikerne om kystens tilgængelighed? Og håndhæver kommunen deres retningslinjer for badebroer? Vi har spurgt tre medlemmer af By-, Plan- og Miljøudvalget, der fornylig behandlet´de Lokaldemokraternes forslag om etablering af en sammenhængende sti langs kysten mellem Helsingør og Hornbæk.

Det er ikke helt nemt at gå langs Nordkysten. Det kunne vi konstatere efter vores gåtur fra Helsingør til Hornbæk, som man kunne læse om i lørdagsavisen. Her måtte vi klatre rundt på store våde sten, bevæge os op over og under massevis af badebroer - nogle steder måtte vi sågar gå et stykke ude i vandet for overhovedet at komme videre - og det til trods for at der var lavvande.

Vi har spurgt et par af politikerne i By-, Plan- og Miljøudvalget, hvad de mener om tilgængeligheden på strækningen. Tidligere i år har udvalget nemlig behandlet Lokaldemokraternes forslag om at etablere et sammenhængende stiforløb på strækningen, og af hvad man kunne høre på det seneste byrådsmøde, så er opbakningen fra udvalget sparsom, selvom kysten i dette land er allemandseje.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg synes, det er en tåbelig og fuldstændig vanvittig idé, og jeg ser det, som noget en af mine byrådskollegaer bare slynger ud. Man kan ikke lave en sti langs vandkanten. Det er simpelthen ikke muligt. Ligeså snart der af den ene eller anden årsag har været højvande, så vil den være skyllet væk, lyder det fra udvalgets næstformand, Jens Bertram (K), til spørgsmålet om, hvad han mener om Lokaldemokraternes forlag.

Når loven nu siger, at man som borger har ret til at gå langs kysten, skal man så ikke have mulighed for det?

- Jeg hører ikke, at der skulle være et stort problem. Nu bor jeg selv i Hornbæk, og tager jeg turen ind mod Helsingør, så plejer jeg at cykle gennem skoven eller langs Strandvejen. Det fungerer. Jeg tror ikke, folk synes, der er et problem, fordi de kan nyde kysten så mange andre steder i kommunen.

Særligt på strækningen mellem Ålsgårde og Hornbæk Plantage er der mange badebroer, som går fra kystsikringen og ud i vandet. Ifølge retningslinjerne skal de have trapper på hver sin side af broen, så man nemt kan komme op over den, og da vi gik turen, oplevede vi, at meget få havde det. Hvad tænker du om det?

- Hvis en lodsejer - som det hedder i vores sprog - har fået dispensation til at få anlagt en bro direkte fra haven - og det er der nogen, der har. Der er også nogen, der ikke har, men som har gjort det alligevel - jamen så skal de have trapper op og ned fra broen. Og det skal de altså, men jeg synes du spørger meget hypotetisk. Jeg hører ikke, at folk synes, det er et problem.

Holder I øje med, om badebroerne opfylder kommunens kriterier? - Nej

R: Alle skal have adgang Ideen om en decideret sti langs Nordkysten vækker heller ingen jubel hos udvalgsformanden, Christian Holm Donatzky - selvom han alligevel mener, at det er vigtigt, at der er fri passage for borgerne.

- Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at der nem adgang til kysten, og det vil der også blive, når nu vi sandfordrer på strækningen. Jeg er til gengæld skeptisk overfor en sti, fordi det er utrolig dyrt, og den vil blive meget hurtigt ødelagt af vandet, siger han.

Hvorfor mener du, at det er vigtigt med nem adgang til kysten?

- Kysten er vores allesammens, og jeg synes, det er meget fint, at vi har en lov, der giver alle ret til den. Og så er kysten også en stor attraktion, så den skal der selvfølgelig være adgang til.

Særligt på strækningen mellem Ålsgårde og Hornbæk Plantage er der mange badebroer, som går fra kystsikringen - eller haverne - og ud i havet. Ifølge kommunens retningslinjer skal de have trapper på hver sin side af broen, så man nemt kan komme op over den. Vi oplevede, at det kun var meget få, der havde det. Hvad tænker du om det?

- Nu ved jeg ikke, hvor mange steder, der ikke er påhæftet trapper, men det skal der selvfølgelig være. Men det vil også hjælpe, når vi sandfodrer. Jeg har mest hørt om problemer med broer uden trapper på Sydkysten.

Holder I øje med om badebroerne opfylder kommunens kriterier?

- Jeg besøger ikke kysten dagligt for at holde øje, og det tror jeg ikke, der er nogen der gør. Vi tjekker ikke broerne hele tiden, og der er desuden også nok nogen, der har fået dispensationer.

S: Reglerne skal følges Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, Claus Christoffersen, sidder også med i By-, Plan- og Miljøudvalget. Ligesom udvalgsformanden, synes han også, at det er vigtigt, at kyststrækningen er tilgængelig for borgere og turister.

- Jeg synes, at en bedre forbindelse langs kysten er en spændende idé. Nu har vi jo netop fået en redegørelse for, hvad en permanent sti vil koste, og det er jo rigtig mange penge. Jeg tror egentlig heller ikke nødvendigvis, at det var det, der var tiltænkt. Nu har vi jo besluttet, at sandfodre på en stor del af strækningen, og det vil jo gøre stranden bredere, og idet at et borgerligt flertal har besluttet, at det er kommunen, der betaler det hele, så synes jeg kun, det er rimeligt, hvis også vi med skilte for eksempel, viser at alle må færdes på stranden.

På vores tur oplevede vi, at der særligt på strækningen mellem Langebro i Ålsgårde og Hornbæk Plantage var mange badebroer, som blokerede vejen, fordi de gik fra haverne og ud i vandet. Ifølge kommunens retningslinjer skal broer som dem have trapper på hver side, så man nemt kan komme op over den. Vi oplevede, at det kun var meget få, der havde det. Hvad tænker du om det?

- Hvis det er sådan, så må jeg bare sige til grundejerne, at de skal se at komme i gang. Der skal være trapper på hver side, som vores regler siger. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at når der ikke har været nogen strand, at nogen så kan have tænkt, at det var lidt åndssvagt med trapper, der gik direkte ud i vandet. Men når nu vi gør stranden bredere, så skal der altså være trapper, så gående let kan passere.

Holder I øje med om badebroerne opfylder kommunens kriterier?

- Det vil vi gøre, når vi begynder at strandfodre. Vi skal selvfølgelig sikre os, at reglerne bliver overholdt, og kommer trapperne ikke op umiddelbart derefter, så må vi jo gøre beboerne opmærksomme på, at det skal de altså.

